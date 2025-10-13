В России потребовали от Блиновской вернуть деньги всем обманутым

Блогерша Елена Блиновская должна вернуть деньги всем, кого она обманула, будучи ещё «королевой марафонов». Об этом заявил в беседе с «Постньюс» артист и общественный активист Андрей Ковалёв.

По его мнению, если суд квалифицировал действия Блиновской как неуплату налогов, это не снимает с неё обязанности компенсировать ущерб всем участникам её марафонов личностного роста, пострадавшим от махинаций.

«Блиновская должна была задуматься о своих детях перед тем, как начала обманывать тысячи людей. Если после освобождения она снова вернётся к мошенничеству, то ей нужно дать пожизненное заключение», — уверен общественник.

Напомним, что суд смягчил приговор Блиновской, заменив пять лет на 4,5 года. Её адвокат настаивала, поскольку дальнейшее пребывание блогерши за решёткой лишь навредит её психологическому состоянию и плохо скажется на воспитании четырёх детей. Сообщалось, что у дочери Блиновской из-за долгой разлуки с матерью недавно начались проблемы со здоровьем.