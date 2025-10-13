Сектор Газа
В России потребовали от Блиновской вернуть деньги всем обманутым

Обложка © Life.ru

Блогерша Елена Блиновская должна вернуть деньги всем, кого она обманула, будучи ещё «королевой марафонов». Об этом заявил в беседе с «Постньюс» артист и общественный активист Андрей Ковалёв.

По его мнению, если суд квалифицировал действия Блиновской как неуплату налогов, это не снимает с неё обязанности компенсировать ущерб всем участникам её марафонов личностного роста, пострадавшим от махинаций.

«Блиновская должна была задуматься о своих детях перед тем, как начала обманывать тысячи людей. Если после освобождения она снова вернётся к мошенничеству, то ей нужно дать пожизненное заключение», — уверен общественник.

«Откладывать не будут»: Юрист рассказала, когда Блиновская реально сможет выйти по УДО

Напомним, что суд смягчил приговор Блиновской, заменив пять лет на 4,5 года. Её адвокат настаивала, поскольку дальнейшее пребывание блогерши за решёткой лишь навредит её психологическому состоянию и плохо скажется на воспитании четырёх детей. Сообщалось, что у дочери Блиновской из-за долгой разлуки с матерью недавно начались проблемы со здоровьем.

