Суд арестовал рыбные садки в Волгоградской области по делу Блиновской

Московский суд принял решение о наложении ареста на специализированные садки для разведения рыбы в рамках продолжающегося дела о банкротстве известной блогерши Елены Блиновской. С соответствующей информацией удалось ознакомиться в официальных материалах судебного производства, предоставленных РИА «Новости».

Согласно судебным документам, под арест попал земельный участок, расположенный в Вологодской области, на территории которого размещены рыболовные садки. Данная собственность юридически принадлежит компании «Аквакультура». По версии следственных органов, указанная организация участвовала в схемах по искусственному дроблению бизнес-активов Блиновской с целью затруднения взыскания задолженности.

К слову, Елена Блиновская была задержана правоохранительными органами в апреле 2023 года. Первоначально в качестве меры пресечения суд избрал домашний арест, однако впоследствии, в связи с систематическим нарушением его условий, блогерша была переведена в следственный изолятор. Важным процессуальным решением стало постановление Арбитражного суда Москвы от ноября 2024 года, которым Блиновская была официально признана банкротом по собственному ходатайству, с одновременным открытием процедуры принудительной реализации её имущества для расчётов с кредиторами.

Напомним, что в марте 2025 года Савёловский суд Москвы вынес приговор Елене Блиновской, назначив ей пять лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере одного миллиона рублей и запрет на ведение коммерческой деятельности на четыре года. Её признали виновной в отмывании денег и незаконном использовании платежных средств. Обвинения в неуплате налогов были сняты в связи с истечением срока давности. Суд также постановил конфисковать имущество, арестованное в рамках дела, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Позднее Мосгорсуд сократил срок наказания до четырёх с половиной лет.