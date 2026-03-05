Суд изъял у отца Елены Блиновской недвижимость на 50 миллионов рублей
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской и признал незаконными сделки по передаче недвижимости её отцу Олегу Останину. Об этом сообщает SHOT.
Активы — апартаменты на Четвёртом Верхне-Михайловском проспекте, машиноместо и кладовка общей стоимостью 50 миллионов рублей — признали имуществом блогера. Их выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение долгов перед кредиторами.
Напомним, «королеву марафонов» Елену Блиновскую, задержанную в апреле 2023 года за отмывание денег, недавно этапировали во владимирскую ИК, где, по слухам, её определили в привилегированный отряд. Впрочем, адвокат блогерши бьёт тревогу и настаивает, что никаких поблажек у неё нет и сидит она на общих основаниях, несмотря на громкий статус. Инфлюенсера приговорили к 4,5 года колонии общего режима, назначили штраф в миллион и на четыре года запретили заниматься бизнесом, но защита уже попыталась оспорить приговор в кассации. Суд признал Блиновскую банкротом.
