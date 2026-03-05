Суд изъял у отца Елены Блиновской недвижимость на 50 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской и признал незаконными сделки по передаче недвижимости её отцу Олегу Останину. Об этом сообщает SHOT.

Активы — апартаменты на Четвёртом Верхне-Михайловском проспекте, машиноместо и кладовка общей стоимостью 50 миллионов рублей — признали имуществом блогера. Их выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение долгов перед кредиторами.