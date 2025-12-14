Адвокат Блиновской заявила, что блогерша отбывает срок исправно и без привилегий

Королева марафонов Елена Блиновская, в данный момент осуждённая за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, не имеет никаких привилегий и отбывает наказание в женской ИК №1 во Владимирской области должным образом. Об этом сообщает её адвокат Наталия Сальникова.

«Многочисленные сообщения о привилегиях Елены Блиновской в период нахождения под стражей и тем более сейчас, в период отбытия наказания в колонии, являются фейками от начала и до конца. Непроверенная информация и слухи постоянно опровергаются и защитой, и УФСИН, но почему-то продолжают появляться снова и снова», — сказала собеседница ТАСС.

Она утверждает, что Блиновская не имела и не имеет никаких особых условий или привилегий ни в месте, где её держали после приговора, ни в колонии, куда её отправили отбывать наказание.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы привилегированном положении Блиновской в колонии. Арестанток в нём не обременяют тяготами тюремной жизни, предоставляя лишь самую лёгкую работу в колонии.