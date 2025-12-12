Путин в Индии
12 декабря, 11:47

ФСИН опровергла сообщения о переводе Блиновской в «привилегированный» отряд

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что блогер Елена Блиновская якобы была переведена в так называемый «блатной» отряд в одной из женских колоний Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В ведомстве заявили, что сведения о существовании в исправительных учреждениях отрядов с особыми условиями содержания не соответствуют действительности. Подчёркивается, что все осуждённые содержатся в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы привилегированном положении Блиновской в колонии. Арестанток в нём не обременяют тяготами тюремной жизни, предоставляя лишь самую лёгкую работу в колонии.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по делу об уклонении от уплаты налогов. После года домашнего ареста расследование было завершено, а в марте 2025 года суд признал блогера виновной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Первоначально она была приговорена к пяти годам колонии общего режима, позднее срок наказания был сокращён до четырёх с половиной лет.

