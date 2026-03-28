Бренд Blinovskaya выставили на торги для погашения долгов блогерши

Обанкротившаяся «королева марафонов» Елена Блиновская не смогла рассчитаться с долгами, и её товарные знаки выставили на торги. По данным Mash, в продаже — 8 брендов, включая легендарные «Марафон желаний», «Марафон предназначений» и «Марафон отношений», а также само имя Blinovskaya.

Причина — непогашенные обязательства перед ФНС (около 179 тысяч рублей) и кредит на 269 миллионов, который блогерша так и не закрыла. Раньше эти интеллектуальные активы приносили ей более миллиарда рублей в год.

Сейчас 44-летняя Блиновская отбывает наказание в колонии общего режима. Она была осуждена за неуплату налогов и легализацию доходов. Освободиться она сможет не раньше 2028 года.

Напомним, «королеву марафонов» Елену Блиновскую, задержанную в апреле 2023 года по делу об отмывании денег, недавно этапировали во владимирскую исправительную колонию. По некоторым данным, её определили в привилегированный отряд, однако адвокат блогера настаивает, что никаких поблажек у неё нет и она отбывает наказание на общих основаниях. Инфлюенсер была приговорена к 4,5 годам колонии общего режима, штрафу в миллион рублей и четырёхлетнему запрету заниматься бизнесом, при этом защита уже попыталась оспорить приговор в кассации. Суд также признал Блиновскую банкротом.

Ранее арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление финансового управляющего Елены Блиновской, признав незаконными сделки по передаче недвижимости отцу блогера Олегу Останину. Речь идёт об апартаментах на Четвёртом Верхне-Михайловском проспекте, машиноместе и кладовке общей стоимостью 50 миллионов рублей. Эти активы признаны собственностью Блиновской, они будут выставлены на торги, а вырученные средства направят на погашение долгов перед кредиторами.