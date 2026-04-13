«Экономика впечатлений»: Туристы массово отказываются от длительного отдыха ради нового тренда

Главным трендом 2026 года в сфере путешествий стал уход от продолжительного отпуска в пользу коротких, но ярких по эмоциям форматов. Об этом в рамках онлайн-выставки «Знай наше: Лето 2026» заявил представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) Валентин Шубин, занимающий в организации пост директора проектов дивизиона «Городская экономика». Эксперт отметил, что клиенты всё чаще собирают туры самостоятельно, убирая ненужные опции.

«Туризм — это экономика впечатлений, как мы помним, поэтому сейчас есть запросы на новые форматы, новые локации: например, поездки в замки, таинственные леса на средневековые пиры», — пояснил Шубин.

Он добавил, что подобные места есть и в России, в частности заброшенная дача полковника Квитко в Сочи. Ключевыми драйверами внутри страны становятся автотуризм, кинотуризм, гастрономический, оздоровительный и событийный туризм. Сегодня путешественник выбирает не просто точку на карте, а конкретное переживание, состояние и даже смысл.

Отдельного внимания заслуживают селфи-туры для любителей фотографироваться. Организаторы прокладывают маршруты по самым живописным местам, подбирают выгодные ракурсы и при необходимости предоставляют профессионалов с дорогой техникой.

«И идеальный кадр — это как раз является итогом тура, но кроме этого это ещё и прекрасная реклама данного места для сотен тысяч людей», — резюмировал представитель АСИ.

