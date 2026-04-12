12 апреля, 08:22

Желающие полететь отдыхать в КНДР резко передумали из-за цен и холодного моря

Глава Альянса турагентств заявил, что для жителей РФ курорт Вонсан дороговат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LMspencer

В апреле из Москвы должен был стартовать первый рейс на северокорейский курорт Вонсан, однако из-за высокой цены (около 4 тысяч долларов на двоих) туры оказались невостребованными. Подробности 360.ru узнал у вице-президента Альянса турагентств России Александра Мкртчяна.

Вонсан — административный центр провинции Канвандо с населением около 360 тысяч человек, расположенный на восточном берегу Корейского полуострова. Туристам советуют запастись солнцезащитным кремом и головными уборами, а также помнить о строгом дресс-коде: мужчинам — брюки и туфли, женщинам — длинные юбки.

В 2025 году летняя путёвка стоила около 150 тысяч рублей на человека. Сейчас цены примерно те же: поездка на двоих обойдётся в четыре тысячи долларов (308 тысяч рублей).

«Люди узнали о ценах и расхотели ехать — тот же Египет в два раза дешевле. Кстати, и купаться в Вонсане невозможно, вода холодная. И рейсы эти отменили — можно попасть туда только через Владивосток», — сказал Мкртчян.

Официального подтверждения об отмене рейсов пока нет. Турэксперты также отмечают, что новый курорт скорее оценят пресыщенные путешественники, которые уже много где побывали и ищут экзотики.

Китайские туроператоры посетили курорты Сочи, оценив потенциал горного кластера

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что депутаты Госдумы обязательно должны съездить на курорт Вонсан в Северной Корее. По его словам, это место преобразилось за последние годы до неузнаваемости. Кроме того, российские туристы там в приоритете.

Владимир Озеров
