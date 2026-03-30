Китайские туроператоры посетили курорты Сочи, оценив потенциал горного кластера

В Сочи завершился ознакомительный тур для представителей туристической индустрии Китая. Мероприятие было организовано Минэкономразвития России, национальным туристическим брендом Discover Russia, региональными властями, Центром стратегических разработок, а также ключевыми игроками отрасли — курортами «Роза Хутор», Красная Поляна, Группой Мантера и ГК «Аэродинамика». Китайские операторы детально изучили инфраструктуру города и горнолыжных кластеров, оценив их готовность к приёму туристов из Поднебесной.







Практика личного посещения объектов и проверки сервиса, сложившаяся у китайского туристического бизнеса, направлена на максимальную ответственность перед клиентом. По итогам инспекции Сочи успешно прошёл проверку, эксперты отметили и зоны для дальнейшего развития. Мэр города Андрей Прошунин напомнил, что курорт связывают с КНР давние связи: китайский Вэйхай является побратимом Сочи с 1996 года. В последние годы Китай стабильно входит в число лидеров по числу зарубежных гостей. По экспертным данным, именно Сочи принимает около трети всех китайских туристов, посещающих Краснодарский край.

«Сочи всегда славился своим радушным приёмом. Мы готовы предложить туристам из Поднебесной высокий сервис, прекрасные природные достопримечательности, новые направления агро- и гастротуризма, обширную событийную программу», — подчеркнул Прошунин. Этим летом для размещения гостей будет доступно более 2 тысяч объектов, включая 59 санаториев и 162 крупных гостиничных комплекса.

Заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников отметил, что экспертная оценка туристического потенциала Сочи полностью совпала с мнением китайских коллег. По его словам, сочинские курорты правильно начали диверсифицировать экспорт туристических услуг. Прозвучавшая честная оценка должна стать отправной точкой для роста. Среди ключевых задач — налаживание прямого авиасообщения, повышение узнаваемости региона и формирование конкурентных цен. Перспективным направлением может стать разработка комбинированных маршрутов, таких как «Москва + Сочи» или «Санкт-Петербург + Сочи», с пребыванием на курорте в течение 2–3 дней. Смольников добавил, что сегодня в приоритете у китайских туристов — Дальний Восток, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и Байкал.

Представители туристического бизнеса двух стран уже наметили первые шаги к сотрудничеству. На следующий зимний сезон запланировано тестирование формата детских и малых взрослых групп (до 10 человек) с участием ведущих горнолыжных клубов и курортов-партнёров. Для летнего сезона прорабатываются стыковочные маршруты через Алматы и Ташкент, а также комбинированные программы с Москвой и Санкт-Петербургом. Китайские операторы высоко оценили уровень сервиса и инфраструктуру «Розы Хутор», особенно после знакомства с фестивалем New Star Camp. Они также отметили мягкий климат Сочи по сравнению с горнолыжными курортами у Пекина, где зимой температура может опускаться до минус 20 градусов и ниже.

Представитель тревел-платформы «Moyu Travel», позволяющей искать попутчиков и планировать маршруты, поблагодарил организаторов за тур и пригласил представителей Discover Russia в Шанхай, подтвердив заинтересованность в совместных деловых мероприятиях в Китае.

