Японию внезапно объявили главным хитом майских у россиян, но есть нюанс

Японию назвали самой популярной страной у россиян для отдыха на майские праздники. К такому выводу пришёл сервис OneTwoTrip, проанализировав собственные бронирования отелей на даты с 1 по 11 мая. По данным компании, на которые ссылаются РИА Новости, именно на Японию пришлось 14,3% зарубежных заказов, а спрос за год якобы вырос вдвое. Следом в этой выборке идут Турция, Китай, Италия и Испания.

Но есть важная оговорка: речь не о полном туристическом рынке, а только о данных одного сервиса и только по гостиничным бронированиям. Поэтому говорить, что Япония безоговорочно стала главным направлением у всех российских туристов, было бы слишком смело.

На фоне упрощённой визовой процедуры интерес к Японии действительно мог вырасти. В Москве и Петербурге в этом году открылись визовые центры, а консульского сбора для россиян по-прежнему нет.

Дополнительный фактор — сезон. Весной Япония традиционно привлекает туристов цветением сакуры, и сам OneTwoTrip ещё зимой советовал рассматривать страну как одно из главных направлений на этот период.Так что корректнее говорить не о бесспорном лидерстве Японии среди всех россиян, а о том, что она неожиданно вырвалась в лидеры именно в статистике одного агрегатора.