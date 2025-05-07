«Можем позволить»: ИИ и экономист поспорили, что будет, если ввести 10-дневные майские праздники в РФ

В Госдуме обсуждалась возможность продления майских праздников за счёт выходных дней между ними. Life.ru обратился к искусственному интеллекту, чтобы узнать, какое влияние это может оказать на российскую экономику, а затем попросил директора сервиса «Купец CRM», экономиста Анну Анисимову, оценить этот прогноз.

Длительные майские праздники (10 дней), по прогнозам ИИ, могут обернуться значительными экономическими потерями для России. Ожидается, что ВВП сократится на 750 миллиардов рублей (чистые потери ВВП около 525 млрд рублей), что серьёзно ударит по ключевым отраслям, таким как промышленность, логистика и строительство. Несмотря на то что туризм, торговля и онлайн-сервисы получат определённую выгоду, она компенсирует лишь небольшую часть потерь (около 30%). Хотя россияне и смогут отдохнуть, ИИ предупреждает о риске выгорания у части работников из-за чрезмерно длительного периода без работы.

Экономист сочла прогноз нейросети в целом правдоподобным, но выявила в нём несоответствие. Согласно прогнозу, пять дополнительных выходных обойдутся экономике в 750 млрд рублей, что эквивалентно 150 млрд рублей за один рабочий день. Однако, по расчётам Анисимовой, основанным на годовом ВВП и количестве рабочих дней, стоимость одного рабочего дня получается значительно ниже.

Согласно расчётам ИИ, один рабочий день приносит российской экономике около 800 млрд рублей. Эксперт отметила, что, следовательно, пятидневная остановка экономики может привести к потерям до 4 трлн рублей, что значительно выше ранее озвученных 750 млрд.

Однако реальный эффект ниже по ряду причин. Во-первых, значительная часть экономики продолжает работать: непрерывные производства, цифровой сектор, сфера доставки, энергетика, банки с дежурными подразделениями. Во-вторых, часть потерь возмещается после праздников — рабочие догоняют объёмы, а предприятия откладывают поставки. Анна Анисимова Экономист, директор сервиса «Купец CRM»

Собеседница Life.ru согласилась с оценкой ИИ о возможных потерях в 525 млрд рублей, подчеркнув, что она выглядит реалистичной, поскольку предполагает частичную компенсацию за счёт оживления потребительского спроса в сферах туризма, торговли и онлайн-услуг (около 30%). Она также подтвердила, что, как и предсказывала нейросеть, промышленность, логистика и строительство сильнее всего страдают от продолжительных выходных.

Подводя итог, экономист отметила, что предложенные ИИ цифры, хотя и выглядят логично, не имеют достаточного обоснования. Без раскрытия методологии и данных они могут служить лишь ориентиром, но не являются абсолютно достоверными.

«При этом общий вывод о мягкости последствий для макроэкономики вполне соответствует экспертной позиции: страна может позволить себе такие каникулы без системных потерь, особенно при учёте возвратных эффектов и роста потребительской активности», — резюмировала Анисимова.