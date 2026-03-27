Названы самые дорогие и бюджетные направления для российских туристов

Самыми дорогими направлениями для российских туристов остаются Объединённые Арабские Эмираты и Китай. К такому выводу пришли аналитики финтех-сервиса международных платежей «Плати по миру», изучив транзакции клиентов в 160 странах за период с июля 2025 по март 2026 года.

В ОАЭ средний чек за поездку составляет от 69,8 до 106,7 тысячи рублей. На втором месте — Китай с расходами от 49,2 до 98,5 тысячи. Замыкает тройку лидеров Таиланд, где туристы тратят 73,9–98,5 тысячи рублей. В Турции средние расходы оцениваются в 53,3–69,8 тысячи, в Египте — 41–61,5 тысячи.

Самым бюджетным направлением стала Абхазия: поездка обходится в 16,4–24,6 тысячи рублей. Низкие чеки также зафиксированы в Казахстане (24,6 тысячи), Узбекистане (19,7 тысячи), Армении (28,7 тысячи) и Грузии (36,1 тысячи).

Директор по развитию сервиса Павел Белов объяснил разницу в расходах тремя факторами: типом отдыха (пляжный all inclusive, премиальный шопинг или экскурсионный тур), длительностью поездки и курсом рубля, влияющим на покупательную способность.

Аналитики также перечислили самые непопулярные траты среди россиян за рубежом: обмен валют в аэропорту, роуминг российских операторов, пакетные экскурсии с трансфером и сувениры в туристических лавках в центре города.

Ранее сообщалось, что российская туристическая отрасль работает в напряжённых условиях из-за ограниченного числа доступных зарубежных направлений и дефицита авиарейсов. По словам эксперта, это приводит к высоким ценам: например, перелёт Москва — Афины сейчас стоит около 100 тысяч рублей, а недельный тур в пятизвездочный отель Анапы достигает 270 тысяч, в то время как поездка на Мальдивы может обойтись дешевле.