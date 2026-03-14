Россияне массово отменяют туры на Бали и в Таиланд

Россиянка Александра решила полностью перекроить заранее спланированный отдых в Таиланде и на Бали из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. О своём решении она рассказала РИА «Новости».

«Отдых был спланирован заранее, мы всей компанией решили отменить и затем взять новые билеты и отели. Пришлось потерять от 60 тысяч рублей за отмену, чтобы потом оформить возвратные билеты и гостиницы», — объяснила cобеседница агентства.

По словам девушки, её знакомые на отдыхе в марте потеряли гораздо большие суммы при отмене туров. Она пояснила, что при платной отмене они рисковали остаться без 100 тысяч рублей, но предпочли перебронировать, чтобы не оказаться в положении тех, кто сейчас застрял в ОАЭ или Таиланде.

На днях стало известно, что вьетнамский Нячанг, давно облюбованный российскими туристами, перестал быть для них гостеприимным. Местные власти решили навести порядок в туристической сфере и устроили массовые проверки приезжих. По словам россиянки Виолетты Школовой, приехавшей на зимовку в феврале, сейчас каждый день проходят рейды, а отношение к гостям резко изменилось.