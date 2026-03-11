Больше не рады: Популярный курорт во Вьетнаме кошмарит рейдами туристов из РФ

Россиянам больше не рады в Нячанге — популярный вьетнамский курорт решил навести порядок в сфере туризма, замучав приезжих проверками и рейдами. Об этом в беседе с АБН24 рассказала наша соотечественница Виолетта Школовая, которая приехала на побережье в феврале, чтобы перезимовать.

По словам девушки, триггером стала серия драк с участием иностранцев в январе-феврале. Власти поручили полиции усилить контроль над иностранцами, и Виолетта впервые столкнулась с этим в марте: рано утром в её отель нагрянули силовики, которые проверяли документы, бронь, наличие обратных билетов и даже банковские счета у иностранцев — особенно, россиян. Если находились проблемы — забирали в автозак.

Например, знакомый россиянки из Екатеринбурга на неделю просрочил срок пребывания по «безвизу» и уже собирался съездить в Камбоджу и обратно, чтобы снова легализоваться, но не успел и был депортирован тем же вечером. Причём раньше власти более лояльно относились к такому, ограничиваясь штрафом. Сейчас же его сумма выросла, и выдворение стало обычной практикой.

Теперь рейды проходят каждый день. Полиция обходит отели, арендные квартиры, хостелы и кафе на пляжах, а гиды советуют нашим соотечественникам не выходить на улицу после шести вечера и не собираться в группы. В целом, если ранее Нячанг был приветливым для россиян курортом, где продавцы зазывали туристов улыбками, то теперь атмосфера сменилась на противоположную. По мнению Виолетты, больше гражданам РФ в этом городе не рады.

