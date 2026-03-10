Владимир Путин
10 марта, 14:46

Пикап с лодкой и надувным бананом протаранил массажный салон с россиянами в Таиланде

В Патонге на Пхукете пикап, буксировавший прицеп со скоростным катером, врезался в фасад массажного салона вечером 9 марта. Об этом сообщают The Phuket News и Bangkok Post.

ДТП с пикапом в Таиланде. Видео © Patong Police

По данным издания, в результате столкновения шесть человек получили травмы разной степени тяжести — пятеро отделались лёгкими повреждениями, один пострадал серьёзнее. Также был повреждён фасад здания и припаркованные рядом мотоциклы.

Видео с места происшествия показывает, что пикап сначала столкнулся с припаркованным грузовичком, а затем застрял на ступенях здания.

«Официальные лица выясняют, не могли ли быть причинами аварии превышение скорости водителем или потеря управления», — пишет The Phuket News.

Ранее в Ленинградской области на трассе возле посёлка Сосново произошло столкновение рейсового автобуса Volgobus, который следовал из Санкт-Петербурга, с легковым автомобилем. После удара автобус съехал в кювет. В салоне находились 19 человек, включая одного ребёнка. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир погибли на месте от полученных травм.

