Пикап с лодкой и надувным бананом протаранил массажный салон с россиянами в Таиланде

В Патонге на Пхукете пикап, буксировавший прицеп со скоростным катером, врезался в фасад массажного салона вечером 9 марта. Об этом сообщают The Phuket News и Bangkok Post.

ДТП с пикапом в Таиланде. Видео © Patong Police

По данным издания, в результате столкновения шесть человек получили травмы разной степени тяжести — пятеро отделались лёгкими повреждениями, один пострадал серьёзнее. Также был повреждён фасад здания и припаркованные рядом мотоциклы.

Видео с места происшествия показывает, что пикап сначала столкнулся с припаркованным грузовичком, а затем застрял на ступенях здания.

«Официальные лица выясняют, не могли ли быть причинами аварии превышение скорости водителем или потеря управления», — пишет The Phuket News.

