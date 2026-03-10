Пикап с лодкой и надувным бананом протаранил массажный салон с россиянами в Таиланде
В Патонге на Пхукете пикап, буксировавший прицеп со скоростным катером, врезался в фасад массажного салона вечером 9 марта. Об этом сообщают The Phuket News и Bangkok Post.
ДТП с пикапом в Таиланде. Видео © Patong Police
По данным издания, в результате столкновения шесть человек получили травмы разной степени тяжести — пятеро отделались лёгкими повреждениями, один пострадал серьёзнее. Также был повреждён фасад здания и припаркованные рядом мотоциклы.
Видео с места происшествия показывает, что пикап сначала столкнулся с припаркованным грузовичком, а затем застрял на ступенях здания.
«Официальные лица выясняют, не могли ли быть причинами аварии превышение скорости водителем или потеря управления», — пишет The Phuket News.
Ранее в Ленинградской области на трассе возле посёлка Сосново произошло столкновение рейсового автобуса Volgobus, который следовал из Санкт-Петербурга, с легковым автомобилем. После удара автобус съехал в кювет. В салоне находились 19 человек, включая одного ребёнка. В результате аварии водитель легковушки и его пассажир погибли на месте от полученных травм.
Обложка © Patong Police