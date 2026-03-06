Россиянка стала бездомной во Вьетнаме после ссоры с бойфрендом 1 января

Жительница Калининграда оказалась на улице во Вьетнаме после того, как во время романтической поездки её бросил возлюбленный, оставив без средств к существованию. Об истории 21-летней Марии рассказал телеграм-канал BAZA.

Россиянка стала бездомной во Вьетнаме после ссоры с бойфрендом. Видео © Telegram / BAZA

До поездки у Марии закрутился роман с мужчиной, который почти годится ей в отцы — разница в возрасте у пары 17 лет. Именно он выступил инициатором совместного вояжа во Вьетнам, взяв на себя ответственность за отдых и все расходы. Но идиллия быстро разрушилась: горе-любовник слишком часто употреблял спиртное, из-за чего парочка постоянно выясняла отношения.

В ночь на 1 января между ними вспыхнула очередная перепалка. После этого мужчина собрал вещи и уехал, бросив Марию прямо на улице. У девушки не было никаких средств к существованию и обратного билета домой.

Оказавшись в непростой ситуации, калининградка обратилась за помощью к родителям. К её несчастью, они не имели возможности помочь ей. У родных Маши не нашлось даже суммы на обратный билет, потому она оказалась на улице.

Следующие два месяца превратились для девушки в испытание: она скиталась по городам Вьетнама, ночевала в подворотнях и парках, выпрашивая у прохожих хоть немного денег на пропитание. В конце февраля её случайно повстречали русскоязычные волонтёры. С этого момента у Марии вновь началась белая полоса. Активисты разместили девушку в специальном приюте и организовали сбор пожертвований.

Ситуация осложнилась тем, что срок действия визы россиянки истёк. Чтобы попасть домой, теперь ей потребуется оплатить не только сам перелёт, но и административный штраф, а также издержки, связанные с выдворением из страны.

После пережитого Мария пообещала серьёзно задуматься о своей жизни и поступках. Девушка заявила, что по прилёте на Родину намеренна поступить в университет, чтобы никогда не оказаться больше в такой ситуации. Она также отметила важность создания финансовой подушки, о которой до случившегося даже не думала. Теперь калининградка уверенна, что должна надеяться в жизни только на себя.

