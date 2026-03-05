Россиянка выпала с балкона отеля в Таиланде после ссоры с мужем

На тайском курорте Пхукет россиянка упала с балкона номера, расположенного на четвёртом этаже отеля, после конфликта с супругом. Об этом сообщает The Phuket News.

Вечером 4 марта на Пхукете развернулась драма: 53-летняя гражданка РФ рухнула с четвёртого этажа отеля в Патонге. Сигнал о происшествии поступил в полицию. Патрульные, прибывшие на место, застали женщину распростёртой на земле — она истекала кровью.

Прибывшая бригада скорой экстренно стабилизировала состояние пострадавшей и доставила её в госпиталь.

Как выяснили полицейские, пара только заселилась в отель — они прилетели на курорт утром того же дня. Муж потерпевшей, давая показания, поведал, что они расслаблялись с алкоголем в номере, но застолье переросло в ссору. Супруг утверждает: жена неожиданно выскочила на балкон и в следующую секунду уже летела вниз.

Местные правоохранители инициировали разбирательство и сейчас выясняют все обстоятельства трагедии. Следователи уже побеседовали с персоналом гостиницы и мужем пострадавшей, а также тщательно изучили видео с камер наблюдения. В полиции отметили: на данном этапе ни о каких обвинениях речь не идёт, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что российская туристка едва не лишилась руки на Мальдивах во время фотосессии с кормлением акул. Анастасия рассказала, что организаторы не предупредили её, что нельзя расставлять руки, пока рядом разбрасывают рыбу для приманки хищников. К счастью, это оказалась акула-нянька — вид, который не атакует, а лишь прикусывает.