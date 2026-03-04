Самый опасный пляж Индонезии унёс жизнь россиянки в последний день её отпуска

В Индонезии трагически погибла 51-летняя Людмила из Москвы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, женщина отдыхала с друзьями почти месяц, а в последний день отпуска компания отправилась на пляж Парангтритис. В итоге поездка превратилась в трагедию.

51-летняя москвичка утонула на опасном пляже в Индонезии. Фото © Telegram / SHOT

В тот день Людмила отошла ненадолго, чтобы сфотографироваться с лошадьми и искупаться. Когда она не вернулась, друзья начали поиски. По словам очевидцев, туристку унесло мощным течением в открытый океан. Она звала на помощь, но когда её удалось спасти, женщина была уже без сознания. На месте провели реанимацию, вызвали скорую, однако врачи констатировали смерть. Людмила более 15 лет работала экскурсоводом в музеях Москвы и Подмосковья. Сейчас родственники занимаются организацией перевозки её тела на родину.

Сам пляж Парангтритис известен опасными подводными течениями и мощными волнами. Местные жители не рекомендуют там купаться из-за частых трагедий.

Ранее российская туристка едва не лишилась руки на Мальдивах во время фотосессии с кормлением акул. Анастасия рассказала, что организаторы не предупредили её, что нельзя расставлять руки, пока рядом разбрасывают рыбу для приманки хищников. К счастью, это оказалась акула-нянька — вид, который не атакует, а лишь прикусывает.