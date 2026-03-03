Владимир Путин
Пьяный турист на гидроцикле чуть не убил россиянку в Таиланде

Обложка © Pattaya Marine Rescue Center

В Паттайе 65-летняя россиянка Ирина едва не погибла во время купания. Около 11 утра на пляже Джомтьен в неё на полной скорости врезался гидроцикл под управлением 34-летнего индийца. От удара вода окрасилась в красный цвет, женщина получила рваную рану головы. Её в тяжёлом шоке доставили в больницу Бангкок-Паттайя, сообщает местная полиция

Фото © Pattaya Marine Rescue Center

Индийского туриста задержали. Выяснилось, что он был пьян и катался в запрещённой для этого зоне. Мужчина принёс извинения, заявив, что не заметил россиянку. Его доставили в полицейский участок.

Ранее в популярном отеле-курорте Ayana Resort Bali в Джимбаране россиянка скончалась после купания в бассейне. Очевидцы утверждают, что персонал отеля не оказал помощь, и женщина скончалась по пути в больницу. Спасать россиянку бросилась туристка из Кореи — делала массаж сердца до приезда врачей.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
