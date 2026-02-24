Россиянин арестован в Таиланде по подозрению в криминальном обнале

В Таиланде задержан россиянин, подозреваемый в участии в международной мошеннической сети. Об этом сообщает газета Khaosod.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями получили ордер на арест 35-летнего Сергея Хабарова. Вместе с ним задержана гражданка Таиланда. По данным следствия, в Паттайе и Саттахипе они занимались обналичиванием средств, предположительно полученных преступным путём.

В консульском отделе посольства России в Таиланде сообщили, что задержанный за помощью не обращался.

