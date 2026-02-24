Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 06:01

Россиянин арестован в Таиланде по подозрению в криминальном обнале

Обложка © Wikipedia / BerryJ

Обложка © Wikipedia / BerryJ

В Таиланде задержан россиянин, подозреваемый в участии в международной мошеннической сети. Об этом сообщает газета Khaosod.

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями получили ордер на арест 35-летнего Сергея Хабарова. Вместе с ним задержана гражданка Таиланда. По данным следствия, в Паттайе и Саттахипе они занимались обналичиванием средств, предположительно полученных преступным путём.

В консульском отделе посольства России в Таиланде сообщили, что задержанный за помощью не обращался.

Полицейские переоделись в костюм льва ради задержания неуловимого вора в Таиланде
Полицейские переоделись в костюм льва ради задержания неуловимого вора в Таиланде

Ранее в Египте был задержан экскурсовод, нанёсший рисунок на стену пирамиды в археологическом комплексе Саккара. Инцидент произошёл у пирамиды Униса. В соцсетях распространилось видео, на котором гид чертит что-то на древнем памятнике — предположительно, чтобы наглядно объяснить материал группе туристов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • таиланд
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar