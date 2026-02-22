Полицейские переоделись в костюм льва ради задержания неуловимого вора в Таиланде

В Таиланде полиция арестовала 33-летнего вора, известного под прозвищем Джоджо-вне-закона, во время празднования китайского Нового года в храме бангкокского района Нонтхабури. Об этом сообщило издание Associated Press.

В Таиланде полицейские поймали «неуловимого» вора в костюме льва. Видео © Х / Cyrus

Преступника обвиняют в краже из дома руководителя бангкокской полиции, где он вынес вещи на сумму около двух миллионов бат (4,9 миллиона рублей), включая буддийские артефакты и две 30-сантиметровые статуэтки Будды. Полиция несколько раз пыталась поймать Джоджо, но безуспешно. В конце концов стражи закона устроили засаду во время праздника в храме и переоделись в костюмы льва, чтобы не вызывать подозрений.

Один из полицейских снял голову костюма и повалил преступника на землю, после чего коллега задержал его. По признанию Джоджо, он совершал кражи ради наркотиков и азартных игр. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи со взломом и преступления, связанные с наркотиками.

