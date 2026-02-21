Неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе на Бали
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cocos.Bounty
На острове Бали неизвестные похитили сыновей двух украинских криминальных авторитетов. Об этом сообщает издание «Ракурс».
Речь идёт об Игоре Комаровском и Ермаке Петровском. По данным источника, Комаровскому удалось сбежать от похитителей, а Петровский остаётся в заложниках. За его освобождение требуют выкуп в размере десяти миллионов долларов.
По предварительной информации, оба похищенных могут быть причастны к деятельности мошеннических кол-центров, действующих на территории Украины и ориентированных на обман граждан России.
В прошлом году Life.ru рассказывал, что на территории Украины базируется до 150 колл-центров, откуда координируются дистанционные аферы, нацеленные против российских граждан. Для реализации мошеннических проектов на территории РФ, как правило, привлекаются соучастники.
