Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 05:03

Неизвестные похитили сыновей украинских воров в законе на Бали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cocos.Bounty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cocos.Bounty

На острове Бали неизвестные похитили сыновей двух украинских криминальных авторитетов. Об этом сообщает издание «Ракурс».

Речь идёт об Игоре Комаровском и Ермаке Петровском. По данным источника, Комаровскому удалось сбежать от похитителей, а Петровский остаётся в заложниках. За его освобождение требуют выкуп в размере десяти миллионов долларов.

По предварительной информации, оба похищенных могут быть причастны к деятельности мошеннических кол-центров, действующих на территории Украины и ориентированных на обман граждан России.

Сервисы «пробива» в Telegram активно использовались для сбора данных о военных
Сервисы «пробива» в Telegram активно использовались для сбора данных о военных

В прошлом году Life.ru рассказывал, что на территории Украины базируется до 150 колл-центров, откуда координируются дистанционные аферы, нацеленные против российских граждан. Для реализации мошеннических проектов на территории РФ, как правило, привлекаются соучастники.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • бали
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar