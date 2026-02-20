Сервисы «пробива» в Telegram активно использовались для сбора данных о военных

Зарубежные кол‑центры активно использовали Telegram‑ботов для составления досье на российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. Об этом сообщили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД.

По данным ведомства, такие сервисы применялись для сбора информации, которая затем могла использоваться при подготовке диверсионно‑террористических актов и иных противоправных действий.

В прошлом году полиция пресекла работу крупнейших в России площадок по распространению персональных данных. Объём изъятой информации превысил 200 терабайт — это более 50 миллиардов строк.

Несмотря на это, в зарубежных мессенджерах продолжают действовать каналы и чат‑боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. В УБК подчеркнули, что обращения МВД к администрации этих платформ остаются без рассмотрения.

Роскомнадзор ранее призвал администрацию Telegram ужесточить борьбу с «пробивом» личных данных. В ведомстве заявили, что мессенджер системно поддерживает инфраструктуру для незаконного распространения информации, создавая «досье на человека». С 2022 года удалено 8358 таких ботов и каналов, но новые появляются мгновенно.