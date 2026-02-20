Мизулина: Проблема ботов «пробива» в Telegram вышла на уровень угрозы личной безопасности

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина поддержала меры по борьбе с нелегальным сбором и распространением персональной информации в телеграм-ботах. Соответствующий пост общественница опубликовала в Telegram-канале.

«Наконец-то на эти боты пробива обратили серьёзное внимание. Неожиданно. У нас сейчас очередное обращение в правоохранительные органы по таким ботам в работе. В последние годы мы направили десятки обращений в органы власти по этой теме. Это уже давно вопрос не просто бесконтрольного распространения и продажи данных, но уже и личной безопасности людей», — написала она.

Она отметила, что конфликты в соцсетях и игровых чатах всё чаще заканчиваются «пробивом» информации, после чего человека могут поджидать у подъезда. По её словам, таких случаев много, как и обращений от пострадавших от преследования и избиений.

Напомним, Роскомнадзор ранее призвал администрацию Telegram ужесточить борьбу с «пробивом» личных данных. В ведомстве заявили, что мессенджер системно поддерживает инфраструктуру для незаконного распространения информации, создавая «досье на человека». С 2022 года удалено 8358 таких ботов и каналов, но новые появляются мгновенно.