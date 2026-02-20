Олимпиада в Милане
20 февраля, 10:44

Роскомнадзор призвал Telegram исключить возможность поиска сервисов «пробива»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Роскомнадзор призвал администрацию Telegram ужесточить борьбу с утечками личной информации. В ведомстве заявили, что мессенджер должен самостоятельно пресекать работу сервисов «интернет-пробива» и не предоставлять им свою инфраструктуру.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РКН, Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, с помощью которой сервисы «интернет-пробива» незаконно распространяют персональные данные россиян, нередко собирая их в полноценные «досье на человека».

Несмотря на принимаемые меры, ситуация кардинально не меняется. В ведомстве отметили, что с 2022 года по требованиям регулятора было удалено 8358 подобных ботов и каналов. Только в 2026-м Telegram еженедельно блокирует до 100 таких ресурсов, но на месте старых мгновенно возникают новые сервисы по поиску личных данных.

Напомним, ранее Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Причиной стало игнорирование администрацией мессенджера более 150 тысяч официальных запросов на удаление противоправных материалов. Основной функционал сервиса пока сохранился — ограничения в первую очередь коснулись возможности загружать «тяжёлые» файлы.

