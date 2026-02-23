В Египте задержали гида за «художества» на пирамиде

Правоохранительные органы Египта задержали экскурсовода, который сделал рисунок на стене пирамиды в археологическом комплексе Саккара. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошёл у пирамиды Униса. В соцсетях распространилось видео, на котором гид что-то чертит на древнем памятнике, чтобы, по версии следствия, наглядно объяснить что-то группе туристов.

«Было установлено, что в отделение туристической полиции в Саккаре поступило сообщение от инспектора по древностям о том, что гид нанёс ущерб памятнику, сделав рисунок на внешней облицовке одной из пирамид», — говорится в заявлении МВД.

Все нанесённые изображения впоследствии удалили компетентные органы. Задержанный признался в содеянном.

