В Египте задержали гида за «художества» на пирамиде
Правоохранительные органы Египта задержали экскурсовода, который сделал рисунок на стене пирамиды в археологическом комплексе Саккара. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.
Инцидент произошёл у пирамиды Униса. В соцсетях распространилось видео, на котором гид что-то чертит на древнем памятнике, чтобы, по версии следствия, наглядно объяснить что-то группе туристов.
«Было установлено, что в отделение туристической полиции в Саккаре поступило сообщение от инспектора по древностям о том, что гид нанёс ущерб памятнику, сделав рисунок на внешней облицовке одной из пирамид», — говорится в заявлении МВД.
Все нанесённые изображения впоследствии удалили компетентные органы. Задержанный признался в содеянном.
Ранее сообщалось, что российских туристов в Египте считают сложными гостями. В стране давно сложились негласные категории «золотого туриста» и «проблемного гостя», сформированные годами практики. И если немцы давно заслужили репутацию эталона, то привычки некоторых россиян, по словам работников курортов, создают бизнесу постоянные сложности.
