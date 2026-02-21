Россиянка скончалась в пятизвёздочном отеле на Бали из-за неоказанной помощи

В популярном отеле-курорте Ayana Resort Bali в Джимбаране россиянка скончалась после купания в бассейне. По информации очевидцев, персонал не оказал первую помощь, и женщина умерла по дороге в клинику. Об этом сообщил SHOT.

Россиянка умерла после купания в бассейне в пятизвёздочном отеле на Бали. Видео © Telegram / SHOT

Трагедия произошла, когда женщине резко стало плохо возле бассейна — она потеряла сознание и упала. Дочь попыталась звать на помощь, однако персонал отеля, по словам очевидцев, не вмешивался. Спасать туристку бросилась рядом находившаяся туристка из Южной Кореи, проведшая сердечно-лёгочную реанимацию до приезда медиков. Несмотря на это, россиянка умерла в дороге в клинику из-за остановки сердца.

После инцидента в отеле признали, что не весь персонал умеет оказывать первую медицинскую помощь. Гости и местные жители выразили возмущение: медики, которые, как утверждается, дежурят круглосуточно, подошли к пострадавшей лишь спустя полчаса, что могло стоить женщине жизни.

Ранее сообщалось, что во время отдыха на Гоа умерла 56-летняя москвичка Ольга А. Её семья столкнулась с требованием госпиталя оплатить лечение и транспортировку тела, а страховая компания «Евроинс» предложила рассчитаться самостоятельно с обещанием вернуть деньги позже. Оператор компании, по словам дочери погибшей, заявил, что «нужно их найти», когда та пояснила, что у неё нет средств на оплату.