С российских туристов предложили взимать сбор за выезд за границу

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил взимать с россиян сбор за выезд за границу для формирования гарантийного фонда. Средства могли бы обеспечивать возврат граждан в экстренных ситуациях, заявили в организации. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

«В этих обстоятельствах мы выступаем за <…> создание отраслевого фонда, который бы наполнялся «по копеечке» с каждого туриста», — сказал Уманский.

Уманский объяснил, что существующих механизмов страхования туроператоров недостаточно для обеспечения безопасности туристов в кризисных регионах. Он отметил, что фонд позволил бы возвращать граждан домой вне зависимости от того, где был куплен тур, а также компенсировать расходы при возникновении сложных ситуаций.

По словам президента РСТ, ответственность за возврат туристов формально лежит на авиакомпаниях, но не все перевозчики выполняют свои обязательства. Контроль над фондом могло бы осуществлять Минэкономразвития, а средства расходоваться по решению министерства либо на компенсации, либо на транспортировку туристов. Инициативу поддержали некоторые представители туристического рынка, но в Госдуме подчеркнули, что россияне не должны нести коллективную ответственность за поездки путешественников в нестабильные регионы.

Ранее стало известно, что около 300 россиян до сих пор не могут вернуться из Катара из-за отмены рейсов. Единственной возможностью вылета остаётся поездка через Саудовскую Аравию за свой счёт.