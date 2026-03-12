Россиянам вернут деньги за сорванные поездки на Ближний Восток

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит туристам компенсировать потери из-за сорванных поездок на Ближний Восток. Речь идёт о турах, отменённых на фоне закрытия воздушного пространства в регионе.

Компенсации предусмотрены для тех, кто купил путёвки через туркомпании. Мера касается поездок, запланированных на период с 28 февраля по 31 марта.

По словам Мишустина, выплаты смогут производиться в том числе из фонда персональной ответственности туроператора. Для этого необходимые документы должны будут подготовить сами компании.

Премьер напомнил, что с конца февраля воздушное пространство закрыли сразу десять государств, включая ОАЭ, Израиль, Иран, Катар, Кувейт, Оман и Саудовскую Аравию. Из-за этого многие путешественники не смогли ни вылететь в эти страны, ни вернуться обратно в срок.

Чтобы поддержать отрасль, правительство также перенесло срок уплаты отчислений туроператоров в фонд за первый квартал на два месяца — с 15 апреля на 15 июня.

В кабмине рассчитывают, что это решение поможет и рынку, и десяткам тысяч россиян, чьи поездки были сорваны.

Война на Ближнем Востоке болезненно ударила по туристической отрасли: из-за закрытия воздушного пространства, отмен рейсов и сбоев в расписании тысячи поездок оказались сорваны или перенесены. Особенно тяжело пришлось туристам, которые пытались срочно заменить одно направление другим, но и это не спасало от новых ограничений. Так, москвичка сначала купила тур в ОАЭ, однако его отменили из-за боевых действий, после чего она переоформила поездку на Сочи — и снова осталась без отдыха, потому что рейс отменили уже на фоне атак БПЛА. По её словам, о срыве вылета она узнала только в аэропорту, а вместо 185 тысяч рублей ей предложили вернуть лишь 18,5 тысячи.