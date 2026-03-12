Застрявшим в Дубае россиянкам предлагают «подработку», речь идёт о консумации

В русскоязычных чатах Дубая появились предложения о работе для застрявших туристок из России. Как сообщает РИА «Новости», вакансии хостес в ресторанах сулят заработок от 60 тысяч рублей в неделю, однако зачастую это связано с консумацией — разводом клиентов на дорогие заказы.

Потенциальные работодатели публикуют предложения о работе в русскоязычных чатах Дубая — именно там сейчас туристы активно обсуждают возможности вылета на родину. При этом многие женщины сами интересуются подработкой или сетуют на отсутствие средств для оплаты жилья.

Главные требования к кандидаткам: знание английского, опрятность и коммуникабельность. Опыт работы приветствуется, но не обязателен.

Ранее в Новосибирске приземлился последний вывозной рейс S7 Airlines из Дубая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Толмачево. Пассажиров вывезли рейсом S7 5786 из Дубая с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.