Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 03:06

В Новосибирск прибыл последний вывозной рейс авиакомпании S7 из Дубая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vin.rusanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vin.rusanov

В Новосибирске приземлился последний вывозной рейс S7 Airlines из Дубая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Толмачево.

«Рейс прибыл», — говорится на портале.

Пассажиров вывезли рейсом S7 5786 из Дубая с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

Посольство РФ сообщило об эвакуации почти 200 россиян из Ирана через Армению
Посольство РФ сообщило об эвакуации почти 200 россиян из Ирана через Армению

Ранее в Дубае беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour. Атака произошла в районе Dubai Creek Harbour. Местные власти не сообщают о пострадавших и погибших. Ведётся расследование инцидента. Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, а также наблюдают пожар на одной из парковок.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar