В Дубае беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour. Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.

Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае. Видео © X / Geointelpv / worldbestvideoo

Атака произошла в районе Dubai Creek Harbour. Местные власти не сообщают о пострадавших и погибших. Ведётся расследование инцидента. Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, а также наблюдают пожар на одной из парковок.

Ранее два нефтяных танкера подверглись обстрелу у берегов Ирака. Источник в силовых структурах арабской республики не исключает, что танкеры «могут быть связаны с США», однако точных данных об их принадлежности пока нет. На судах вспыхнули сильные пожары. 25 членов экипажа были успешно эвакуированы.