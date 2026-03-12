Владимир Путин
Регион
11 марта, 23:24

Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае

В Дубае беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour. Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.

Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае. Видео © X / Geointelpv / worldbestvideoo

Атака произошла в районе Dubai Creek Harbour. Местные власти не сообщают о пострадавших и погибших. Ведётся расследование инцидента. Очевидцы утверждают, что слышали в общей сложности три взрыва, а также наблюдают пожар на одной из парковок.

«Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю, есть пострадавшие
«Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю, есть пострадавшие

Ранее два нефтяных танкера подверглись обстрелу у берегов Ирака. Источник в силовых структурах арабской республики не исключает, что танкеры «могут быть связаны с США», однако точных данных об их принадлежности пока нет. На судах вспыхнули сильные пожары. 25 членов экипажа были успешно эвакуированы.

Следите за развитием событий на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Обложка © X / Geointelpv / worldbestvideoo

