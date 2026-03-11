«Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю, есть пострадавшие

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по израильской территории. По данным издания The Times of Israel, речь идёт о самой мощной атаке группировки за весь период текущего конфликта.

«Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю. Видео © X / nicfrakesjourno

Предварительно сообщается о пострадавших и жертвах среди населения. Точные цифры пока не приводятся, информация уточняется экстренными службами.

Сирены воздушной тревоги сработали сразу в нескольких населённых пунктах на севере страны. Под обстрел попали Кирьят-Шмона, Хайфа, а также район Голанских высот.

Издание The Times of Israel отмечает беспрецедентный масштаб происшествия. Более ста ракет одновременно — такого удара со стороны «Хезболлы» не было с самого начала эскалации. На местах уже работают спасатели и медики. Информация о разрушениях и точном числе погибших будет обнародована позднее.

Ранее шиитское движение «Хезболла» подтвердило причастность к атаке вблизи международного аэропорта в Израиле. Целью стала база ВВС Израиля в районе аэропорта Бен-Гурион. Кроме того, ракеты поразили командный пункт армейской базы в городе Рамла, расположенном в 24 километрах к востоку от Тель-Авива.