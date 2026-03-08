Владимир Путин
8 марта, 16:30

ЦАХАЛ сообщила о первых потерях при операции против «Хезболлы» в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Израильская армия начала нести потери в ходе активной фазы операции в Ливане. В ЦАХАЛ подтвердили гибель двух военнослужащих. Пресс-служба армии обнародовала имя одного из погибших. Это 38-летний старший сержант Махер Хатар, уроженец друзского посёлка Мадждаль-Шамс.

Он служил в инженерных войсках и погиб в бою в Южном Ливане. Второй военный, чьё имя пока не разрешено публиковать, погиб в том же столкновении. Это первые потери Израиля с начала наземной кампании против шиитской организации.

Напомним, ЦАХАЛ предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе, но столкнулся с засадой «Хезболлы», понёс потери и отступил. Израильские военные пытались найти на местном кладбище останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году.

