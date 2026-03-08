ЦАХАЛ сообщила о первых потерях при операции против «Хезболлы» в Ливане

Израильская армия начала нести потери в ходе активной фазы операции в Ливане. В ЦАХАЛ подтвердили гибель двух военнослужащих. Пресс-служба армии обнародовала имя одного из погибших. Это 38-летний старший сержант Махер Хатар, уроженец друзского посёлка Мадждаль-Шамс.

Он служил в инженерных войсках и погиб в бою в Южном Ливане. Второй военный, чьё имя пока не разрешено публиковать, погиб в том же столкновении. Это первые потери Израиля с начала наземной кампании против шиитской организации.