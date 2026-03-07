Al Hadath: Израильский десант в Ливане пытался забрать останки штурмана Арада

Израильские коммандос высадились в горном районе восточного Ливана, чтобы отыскать останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Операция произошла в районе города Наби-Шит, сообщил телеканал Al Hadath.

«После того, как неприятельский отряд был обнаружен, противник использовал боевые самолёты и вертолёты для нанесения ударов, чтобы обеспечить отступление из зоны боевых действий», — указывается в тексте.

Как уточняет телеканал, израильский отряд направился к кладбищу, где, по имеющимся сведениям, могли находиться останки штурмана ВВС Израиля Рона Арада. Военные пытались обнаружить и изъять их.

Бойцы шиитского движения «Хезболлах» заметили отряд и устроили засаду. После начала столкновения израильским военным пришлось изменить план операции и покинуть район. В «Хезболлах» сообщили, что их подразделения вступили в бой с израильским отрядом возле кладбища Аль Шокр.

Штурман ВВС Израиля Рон Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолёт F-4 Phantom был сбит над Ливаном во время боевого задания. Предположительно в мае 1988 года Арад был застрелен в плену, но он до сих пор считается пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что Израиль предпринял попытку высадки десанта на ливано-сирийской границе. Три вертолёта приземлились в горной местности Бриталь, после чего началось боестолкновение. Одновременно на юге Ливана бойцы «Хезболлах» устроили засаду группе израильских военных.