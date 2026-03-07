Израиль попытался высадить десант в горах на границе Ливана и Сирии

Израильские военные предприняли попытку высадить десант с вертолётов в горной местности на ливано-сирийской границе. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.

«Поступила информация о приземлении трёх израильских вертолётов в горной местности на границе Сирии и Ливана. Вертолёты предприняли попытку высадить десант в горной местности Бриталь. Слышны звуки боестолкновений», — сказано в публикации. По данным журналистов, в районе высадки раздаются звуки интенсивной перестрелки.

Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, где продолжаются тяжёлые бои, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе израильских военных. Столкновения идут с применением противотанковых ракет.

Напомним, что движение «Хезболлах» возобновило активные действия против Израиля на фоне резкой эскалации в регионе, вызванной массированными ударами США и Израиля по Ирану. В ответ израильская армия усилила интенсивность обстрелов ливанской территории, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные районы страны.

Ранее сообщалось, что в столице Ирака сотрудники служб безопасности провели операцию по задержанию группы лиц, подозреваемых в работе на иностранную разведку. Все задержанные имели при себе паспорта граждан Польши, они вели видеосъёмку памятного мероприятия на площади Тахрир в Багдаде. Шествие было посвящено убитому верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.