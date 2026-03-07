Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 00:38

Пезешкиан: Тегеран рассчитывает на поддержку России на фоне атак США и Израиля

Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Обложка © ТАСС / ZUMA Press Wire

Иран ожидает, что Россия использует свой международный авторитет для поддержки законных прав республики в условиях американо-израильских ударов. Об этом иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Иран ожидает, что Россия за счёт использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак» — привели слова Пезешкиана в Telegram-канале пресс-службы президента.

Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с убийством аятоллы Хаменеи
Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с убийством аятоллы Хаменеи

Ранее состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский президент выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. Путин также принёс соболезнования в связи с трагической гибелью представителей военно-политического руководства и гражданских лиц. Была подтверждена принципиальная позиция России. Она заключается в необходимости немедленно прекратить боевые действия.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar