Пезешкиан: Тегеран рассчитывает на поддержку России на фоне атак США и Израиля

Иран ожидает, что Россия использует свой международный авторитет для поддержки законных прав республики в условиях американо-израильских ударов. Об этом иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Иран ожидает, что Россия за счёт использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак» — привели слова Пезешкиана в Telegram-канале пресс-службы президента.

Ранее состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский президент выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и членов его семьи. Путин также принёс соболезнования в связи с трагической гибелью представителей военно-политического руководства и гражданских лиц. Была подтверждена принципиальная позиция России. Она заключается в необходимости немедленно прекратить боевые действия.