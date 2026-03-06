Путин выразил Пезешкиану соболезнования в связи с убийством аятоллы Хаменеи

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом ещё раз выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи. Это следует из заявления пресс-службы Кремля.

«Президент России ещё раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны, многочисленными жертвами среди мирного населения в результате вооружённой израильско-американской агрессии против Ирана», — сказано в заявлении.

Напомним, аятолла Хаменеи погиб в результате совместного удара Военно-воздушных сил Израиля и Соединённых Штатов 28 февраля. В ответ Тегеран нанёс удары беспилотниками и ракетами по американским объектам, расположенным на Ближнем Востоке.

Ранее армия Израиля уточнила результаты массированного удара по объекту в центре Тегерана — участвовало более 50 истребителей Израиля, было сброшено более 100 боеприпасов. Как сообщил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Эфи Дефрин, целью операции был крупный подземный командный бункер. Израильские военные утверждают, что объект использовался руководством Ирана. По утверждению израильской стороны, сооружение создавалось для верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.