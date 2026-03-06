Политолог объяснил, почему Иран продолжает сопротивляться даже после гибели высших лиц

Целью США и Израиля в войне с Ираном был блицкриг, но затягивание конфликта делает победу союзников всё более призрачной. Такое мнение высказал политолог Юрий Баранчик.

По словам эксперта, Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали в первые же сутки обезглавить руководство Ирана, уничтожив верхушку армии, духовенства и силовых структур. Именно этим было продиктовано убийство аятоллы Хаменеи, глав Минобороны, Генштаба и КСИР.

Однако расчёт не оправдался. Иранское руководство продемонстрировало устойчивость даже к потере высших лиц. Как отметил Баранчик, после прошлогоднего обострения в стране были выстроены параллельные вертикальные и горизонтальные связи, что позволило сохранить управление и волю к сопротивлению. Если США не смогут победить, Иран станет ведущей силой региона, резюмировал политолог в эфире радио «Комсомольская правда».

В ходе очередной волны ударов по Израилю Иран применил сверхтяжёлую баллистическую ракету средней дальности, сообщил Корпус стражей исламской революции. 22-й этап иранской военной операции стартовал с массированного пуска ракет «Хорремшехр-4», «Хейбар» и «Фаттах». В КСИР уточнили, что цели атаки находятся в «сердце оккупированных территорий».