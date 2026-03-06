Владимир Путин
6 марта, 11:50

Иран ударил по Израилю сверхтяжёлой ракетой Khorramshahr-4

Обложка © ТАСС / Zuma

Иран применил сверхтяжёлую баллистическую ракету средней дальности Khorramshahr-4 в новой волне ударов по Израилю. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«22-я волна операции... началась с массированного запуска ракет «Хорремшехр-4», «Хейбар» и «Фаттах» по сердцу оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

Атака включала несколько типов ракет, среди которых Khorramshahr-4 — сверхтяжёлая баллистическая ракета средней дальности. Другие подробности операции пока не раскрываются.

«Хорремшехр-4» была впервые представлена в 2023 году. Она стала одной из новейших разработок в семействе ракет «Хорремшехр». По оценкам экспертов, дальность полёта изделия составляет около 2000 километров. Ракета оснащена боевой частью массой до 1,5 тонны.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни атаки по позициям Израиля и США станут более интенсивными и масштабными. Под удары уже попали авиабаза Рамат Давид и радиолокационный объект на базе Мерон в Израиле, а также штаб США в Эрбиле (Ирак) и американская база в Кувейте.

