США начинают «Эпическую ярость»: Трамп уничтожает заводы Ирана

Штаты будут уничтожать возможности Ирана по производству баллистических ракет, сообщил глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер. По его словам, такую задачу перед военными поставил президент Трамп.

Военачальник подчеркнул, что операция по уничтожению производств Исламской Республики займёт время, но американские военные к этому готовы. При этом ВС США продолжат охоту за системами ПВО Ирана. Президент США уже говорит об успехах операции «Эпическая ярость».

— Ракет больше нет. Пусковых установок больше нет. Примерно 60 и 64% соответственно, — отчитался Дональд Трамп.

Ранее Центральное командование обратилось к Пентагону с просьбой направить на Ближний Восток больше офицеров военной разведки. Это потребовалось, чтобы поддерживать темп операции против Ирана на протяжении как минимум 100 дней.

На фоне конфликта Вашингтон эвакуирует дипломатическую миссию из Эль-Кувейта. Сотрудникам посольства приказано уничтожить секретные документы и очистить серверы от информации.

Список поражённых американскими войсками объектов пополнил корабль Ирана, являющийся площадкой для запуска БПЛА. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке отмечает, что судно напоминает авианосец времён Второй мировой войны.

Авианосец США бежит после удара Ирана в Оманском заливе

Беспилотники Вооружённых сил Ирана нанесли удар по американскому атомному авианосцу в Оманском заливе. Корабль приблизился на 340 километров к морским границам Исламской Республики и должен был установить контроль над акваторией. После удара корабль отошёл больше чем на тысячу километров от залива, сообщает агентство Tashim.

Иран продолжает атаковать Израиль. Под атаку попал аэропорт Бен-Гурион. В нём дислоцируется 27-я эскадрилья ВВС Израиля. «Военная хроника» предположила, что удар по объекту в Тель-Авиве наносился баллистической ракетой Khorramshahr-4. Её масса может достигать 1800 килограммов.

Вашингтон продолжает готовиться к сухопутному вторжению в Иран. Более того, в Исламской Республике ожидают наземной кампании, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. В Тегеране уверены, что она станет катастрофой для США.

Аракчи подчеркнул, что его государство не собирается атаковать американскую территорию, не просит прекращения огня и не видит причин для переговоров с США. Иранская политическая система стабильна и продолжает хорошо функционировать, несмотря на гибель аятоллы Али Хаменеи, подчеркнул Аракчи в интервью NBC.

При этом в Исламской Республике временно отложили назначение преемника убитого верховного лидера. Сделали это из соображений безопасности после заявлений Израиля и США о том, что их войска будут «охотиться» на нового аятоллу.

Войска на марше: Азербайджан стягивает силы к границе с Ираном

Беспилотник ударил по аэропорту Нахичевани на юго-западе Азербайджана. В результате инцидента пострадало два человека, заявил МИД страны. Минобороны Азербайджана обвинило в запуске дрона Иран, но военные Исламской Республики отрицают свою причастность к этому.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее терактом и заявил, что причастных к атаке необходимо привлечь к ответственности. Военным страны приказано подготовить ответ.

— Мы не смиримся с этим безосновательным террористическим актом, агрессией, совершёнными против Азербайджана. Нашим вооружённым силам поручено подготовить и осуществить ответные меры, — заявил азербайджанский лидер.

Ранее появилась информация, что Азербайджан начал перебрасывать войска к границе с Ираном. По сообщению Qazetchi, ради манёвров были отменены отпуска у солдат и офицеров.

Зеленский бросает фронт: ВСУ едут спасать США на Ближний Восток

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит в страны Ближнего Востока военных специалистов. Сделает это он якобы по просьбе США.

— Поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут обеспечить необходимую безопасность. Украина помогает партнёрам, которые помогают нашей безопасности, защите жизней наших людей, — написал Зеленский в социальных сетях.

Видимо, на территории Незалежной все объекты уже защищены от воздушных атак. Сколько конкретно специалистов и в какие страны отправятся с Украины, Зеленский не уточнил. Возможно, речь идёт о мобильных огневых группах. Учитывая нехватку личного состава в ВСУ, такое решение главы киевского режима сыграет на руку России и позволит нашим БПЛА спокойно долетать до целей на Украине.

