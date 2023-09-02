Топ-5 самых дорогих военных операций США, на которые спустили миллиарды, но проиграли Эксперты в Китае подсчитали, что поддержка и восстановление Украины обойдётся США примерно в 600 млрд долларов. Лайф вспоминает о наиболее масштабных с финансовой точки зрения войнах, которые развязала Америка по всему миру и не смогла закончить в свою пользу. 1 сентября, 22:41 США за свою историю успели поучаствовать в огромном количестве вооружённых конфликтов. Обложка © Getty Images / Jonathan Saruk

США за свою историю успели поучаствовать в огромном количестве вооружённых конфликтов. Единственная мировая сверхдержава воевала по всей катушке компаса — от родных американских берегов до гор Афганистана. Однако, несмотря на всю мощь, многие из этих войн и конфликтов американцы проиграли.

Триллион долларов на Вьетнам

Война во Вьетнаме стала, безусловно, крупнейшим и самым известным военно-политическим провалом США. Это, без преувеличения, самая широко отрефлексированная война в американской истории, породившая целый культурный пласт, обширную историческую и художественную библиографию и принёсшая море человеческих страданий без всякой пользы.

Война во Вьетнаме стала, безусловно, крупнейшим и самым известным военно-политическим провалом США. Фото © Getty Images / Bettmann

США, так сказать, унаследовали войну во Вьетнаме у Франции, в чью сферу влияния он раньше входил. Однако до 60-х противостояние между коммунистическим Севером и капиталистическим Югом оставалось более-менее внутренним делом Вьетнама. На юге активно партизанили отряды местных повстанцев, поддержанных Севером. Южное правительство, погрязшее в коррупции, мало кого привлекало. Однако Вашингтон был помешан на борьбе против "заразы коммунизма". Вооружённые силы США, по мере того как правительство Юга слабело, всё активнее вмешивались в события на стороне южан.

В итоге после серии эскалаций американский контингент дошёл до сотен тысяч солдат и офицеров, а бомбардировки распространились кроме Вьетнама ещё и на соседний Лаос, через территорию которого повстанцы получали снабжение с севера. В 1965 году американцы ввели в дело наземные силы и к декабрю имели уже 200 000 человек во Вьетнаме. Размах боевых действий дошёл до чудовищного масштаба, а командование американских сил при закрытых дверях всерьёз обсуждало использование ядерного оружия.

В итоге война быстро стала непопулярной внутри самих США. Страну сотрясали антивоенные митинги. Война деградировала до невероятного уровня жестокости и зверств, люди тысячами гибли от ковровых бомбардировок и зачисток. В результате американские войска были выведены из страны в 1973 году, а в 1975-м северовьетнамские войска взяли Сайгон и низложили правительство Южного Вьетнама.

Война во Вьетнаме стоила больших потерь участникам. Американцы утратили 58 тысяч солдат и офицеров погибшими и более 1700 — пропавшими без вести. Из них более четверти (16 тысяч человек) приходятся на 1968 год. Общие потери с учётом союзных американцам южновьетнамских солдат, партизан, северовьетнамских бойцов и мирных жителей составляют, по разным данным, от одного до трёх миллионов человек. Материальные затраты и ущерб трудноопределимы, но, по существующим оценкам, США затратили на войну до триллиона долларов в пересчёте на современные цены, и это только прямые расходы.

Операция на Кубе

1 января 1959 года история Кубы совершила резкий поворот. Повстанческое войско Фиделя Кастро вошло в Гавану, диктатор Фульхенсио Батиста бежал. В США беглого правителя не приняли, но готовить свержение коммунистов начали почти сразу же.

Группа пленных кубинцев выстроена солдатами Кастро на Плая-Хирон, Куба, середина – конец апреля 1961 года. Это поддерживаемые США силы кубинских изгнанников (известные как бригада 2506), которые пытались вторгнуться в залив Свиней. Фото © Getty Images / Three Lions

Замысел американцев был довольно очевидным. Планировали разагитировать достаточное число людей на Кубе, чтобы создать разведывательную сеть, вооружить эмигрантов-кубинцев и сбросить Кастро примерно таким же образом, каким он пришёл к власти сам.

Чистая партизанщина эффекта не давала, так что ЦРУ сосредоточилось на планировании полноценного десанта. Весной 1961 года был разработан детальный план. Собирались высадить десант, забросить на остров новое правительство и спровоцировать большое восстание.

Ударной силой должен был стать отряд кубинцев-эмигрантов в полторы тысячи человек. Бригада включала пехотные батальоны, парашютно-десантный батальон, артдивизион, имела бронетехнику. Поддерживали её американские бомбардировщики. Во втором эшелоне, вероятно, предусматривалось прямое участие американцев.

Неприятности начались ещё до высадки. Офицер ЦРУ, обучавший десантников работе со взрывчаткой, подорвался сам. Затем кубинская контрразведка разгромила подполье на самом острове. Однако никто не стал отменять операцию.

16 апреля 1961 года эмигрантская бригада высадилась в бухте Кочинос (перевод звучит не так поэтично — залив Свиней). Однако реакция Кастро была мгновенной и жёсткой. Кубинские самолёты удачно отработали по десанту. Тот понёс потери, а главное — взорвался транспорт с топливом и боеприпасами. Коммунисты быстро подтянули армейские части и начали сжимать кольцо вокруг сил вторжения. В итоге десант завершился зубодробительным разгромом: из состава десанта 114 человек были убиты, а 1202 — попали в плен. Погибли шесть граждан США: офицер ЦРУ, десантник и четыре пилота. Кубинцам вся эта история обошлась в 156 погибших и 53 миллиона долларов убытка. Дядя Сэм оказался по уши в грязи, а в 1986 году группа американских историков признала, что интервенция 1961 года была актом агрессии. Как известно, режим, установленный Кастро на Кубе, сохраняется до сих пор.

Ливан: первая встреча со смертниками

В 1982 году в Ливане было неспокойно. Израильтяне провели сложную операцию в республике против тамошних террористических группировок и сирийских войск. Война прошла не гладко, а кровопролитие достигло чрезвычайного размаха. В сентябре 1982 года в Бейруте, главном городе Ливана, был расквартирован миротворческий контингент. Его основу составили американские военные, а также европейские контингенты. Задача Многонациональных сил состояла в том, чтобы поддержать местную армию и обеспечить вывод всех остальных иностранных войск и разоружение незаконных вооружённых формирований.

Морские пехотинцы США в рамках неудавшейся миротворческой интервенции Многонациональных сил во время гражданской войны в Ливане. Бейрут, 1982 год. Фото © Getty Images / Francoise De Muider

Тем временем в Ливане разгоралась собственная гражданская война. Пришельцев мало кто ждал и любил. Миротворцы подверглись серии террористических и диверсионных атак, причём стреляли в них бойцы самых разных группировок, так что не всегда было вообще понятно, с кем идёт драка. В апреле террорист-смертник на фургоне взорвал Посольство США, убив 63 человека. А 23 октября шиитские смертники одновременно атаковали казармы французского и американского контингентов. Погибли 241 морпех США и 58 французских солдат. Через три дня в Бейрут прилетел вице-президент США Джордж Буш – старший (будущий президент), за время его визита в Бейруте трижды открывали огонь из миномётов. Ливанская национальная армия потерпела крах: её солдаты и офицеры массово дезертировали и переходили на сторону военизированных группировок. Итогом стал вывод Многонациональных сил из Ливана в 1984 году. Потери США составили 265 человек убитыми, Франция лишилась 89 солдат, погибли также два итальянских миротворца. Война продолжалась до 1990 года.

Сомали: метания чёрного ястреба

С 1988 года в Сомали идёт гражданская война. Конфликт начался с восстания против авторитарного режима Мохаммеда Сиада Барре, но после падения диктатора победители тут же начали увлечённо выяснять, кто из них достоин занять пустующее кресло. Временное правительство Али Махди Мохамеда не пользовалось популярностью, и против него развернул войну амбициозный генерал Мохамед Фарах Айдид. Их противостояние быстро привело к коллапсу государства и социальной инфраструктуры Сомали. В декабре 1992 года во главе с США началась операция "Возрождение надежды", под эгидой ООН в страну потекла гуманитарная помощь. Айдид не столковался с интервентами, в результате уже летом 1993 года в столицу Сомали Могадишо прибыли американские спецподразделения с задачей изловить мятежного генерала.

Операция вылилась в кровавое сражение на улицах Могадишо, в ходе которого погибли сотни сомалийцев, причём далеко не все из них были боевиками Айдида, и два десятка американских спецназовцев. Фото © Getty Images / Peter Turnley

Дальнейшее известно по фильму "Падение чёрного ястреба". В начале октября 1993 года американские войска попытались организовать спецоперацию по поимке Айдида и его приближённых. Операция вылилась в кровавое сражение на улицах Могадишо, в ходе которого погибли сотни сомалийцев, причём далеко не все из них были боевиками Айдида, и два десятка американских спецназовцев. Для общественности США это побоище стало настоящим потрясением. Тела американских солдат толпа таскала по улицам. Администрация Билла Клинтона почти сразу свернула операцию против Айдида, а с самим сомалийским лидером заключили перемирие. Американский контингент покинул Сомали, и вся операция считается одной из самых неудачных в истории ООН. Айдид в 1995 году был провозглашён президентом Сомали, но гражданская война продолжалась, в 1996 году Айдид был убит в бою. Гражданская война длится до сих пор.

Международная коалиция потеряла 134 человека погибшими, сколько погибло повстанцев и мирных граждан — неизвестно, но речь идёт о тысячах людей. Бюджет операции составил 1,6 млрд долларов.

Афганистан: на кладбище империй

Афганская война США стала одной из самых продолжительных и нелепо завершившихся в истории державы. В 2001 году войска были введены туда по приказу президента Джорджа Буша – младшего после атак террористов на башни Всемирного центра торговли в Нью-Йорке. Операцию обосновали тем фактом, что Усама бен Ладен, мировой террорист № 1, атаковавший территорию США, скрывался именно там. 7 октября началась воздушная операция против движения "Талибан"*, контролировавшего почти весь Афганистан, а уже 13 ноября талибы оставили Кабул.

Американцы долго пытались разгромить талибов сами, а также чужими руками — с помощью подготовленных и вооружённых ими местных сил безопасности. Фото © Getty Images / Spencer Platt

Казалось, что исламисты разгромлены практически по щелчку. Однако бен Ладен ещё долгое время оставался неуловим, а против американцев была развёрнута изнурительная партизанская война.

Американцы долго пытались разгромить талибов сами, а также чужими руками — с помощью подготовленных и вооружённых ими местных сил безопасности. Кроме того, война в Афганистане стала пиковым периодом использования ЧВК. Однако подобрать ключ к Афганистану американцам не удалось. Крупные города коалиция во главе с США и официальное правительство ещё как-то контролировали, но в сельской местности талибы доминировали: чем дальше, тем более безусловно. США постепенно сокращали свой контингент в стране, и в 2021 году из Афганистана были выведены последние американские солдаты. Двадцатилетняя война завершилась полной победой талибов. Проамериканское правительство Афганистана оказалось не способно самостоятельно управлять страной, даже защитить себя, и рухнуло практически мгновенно.

Общие расходы США на войну в Афганистане, включая операции в соседнем Пакистане, превысили баснословные 2 триллиона долларов. На войне погибло более 70 тысяч солдат и офицеров правительственной армии, США потеряли 2420 военнослужащих, ещё 457 лишилась Британия, 159 — Канада, другие участники коалиции потеряли в сумме более 500 человек погибшими. Кроме того, погибло более 4 тысяч сотрудников разнообразных ЧВК, более 500 сотрудников гуманитарных организаций и 161 журналист. Более 50 тысяч погибшими потеряли талибы, кроме того, было убито сравнимое число мирных жителей. Если по людским потерям эта операция оказалась не самой кровопролитной в американской истории, то денег в Афганистане закопали колоссальное количество. И без всякой пользы.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Авторы Евгений Норин