Коварная аномалия: Почему в советской Сибири были готовы закопать триллионы тонн чёрного золота Как сибирскую нефть сохранил геолог, самовольно перенёсший место для бурения. 8 июля, 23:43 Советские нефтедобытчики. Обложка © ТАСС / Иван Сапожков

В наше время мы твёрдо знаем: российская нефть — это Сибирь. Самотлор, Уренгой, Когалым — эти названия понятны без дополнительных пояснений. Но так было не всегда. И в 60-е сибирскую нефть чуть было не закопали.

Ещё в 40-е считалось, что особых перспектив у Западной Сибири как нефтеносного района нет. Кавказ оставался ключевым нефтяным регионом СССР, но правительство смотрело в будущее и планировало развернуть новую нефтяную базу в Поволжье и на Урале.

Эта программа привела к открытию нефтяных месторождений в Татарстане, а вот на Сибири поставили крест. Профессор Кудрявцев, руководитель авторского коллектива монографии, сводившей воедино итоги изысканий, припечатал: "Можно без колебаний заявить, что шансов на быстрое обнаружение промышленной нефти гораздо больше в Кузбассе и Минусинской котловине, чем в Западно-Сибирской низменности".

Окончательно останавливать поиски не стали. Однако внимания Сибири уделяли минимум. В конце 40-х Сталин утвердил программу по бурению базовых скважин. На Урал и Поволжье полагалось 12 участков, на предгорья Кавказа — 15, в Закавказье — 11, на Русской плите — 31, а в Западной Сибири — 5. Ещё по четыре — в Восточной Сибири и Приморье. В итоге лучшие месторождения удалось найти вовсе не там, где ожидали.

Аномалия местного значения

Зимой 1952 года в Берёзово нынешнего Ханты-Мансийского округа приехал геолог Александр Быстрицкий. Ему было чуть за сорок, геологом он служил с 1937 года с перерывом на войну. Быстрицкий прибыл старшим геологом в партию опорного бурения, на нём лежала вся организация процесса: база, приготовление материалов, собственно бурение.

Александр Быстрицкий в Берёзове. Фото © Regnum.ru

Новый руководитель оказался норовистым. Проектом уже было определено место закладки буровой, но Быстрицкий своей волей перенёс его. За это самоуправство ему успели объявить выговор, но внезапно оказалось, что геолог открыл месторождение. Причём, если бы скважину бурили в изначально запланированной точке, она бы не дала ничего кроме воды.

Бурение заняло год, геологи углубились на 1344 метра, и в итоге оказалось, что скважина перспективна. Однако на этом этапе всё чуть не погубила общая инерция мышления. Планы бурения на 1952–1955 годы по-прежнему предполагали ведение работ в Западной Сибири по остаточному принципу. Берёзовское открытие считали аномалией местного значения.

И поначалу так оно и выглядело на деле. Бригады бурили всё новые и новые скважины, но всюду находили только воду. В Москве пожимали плечами: очевидно, все эти поиски просто авантюра. На этом этапе толкачом проекта поисков нефти в Сибири выступил Юрий Эрвье, руководитель Главтюменьгеологии.

Сидят слева: Александр Быстрицкий и Рауль-Юрий Эрвье, стоит Лев Ровнин. Фото © neftianka.ru

Эрвье был уверен, что нефть пока не нашли только потому, что недостаточно тщательно искали. В 1959 году Эрвье вызвал одного из лучших буровых мастеров СССР, Семёна Урусова, и направил его под посёлок Шаим: "Там обязательно должна быть нефть". В 1960 году работы у Шаима начались.

Скептицизм учёных

21 июня у Шаима бригада Семёна Урусова пробила скважину, которая дала первый промышленно значимый нефтяной фонтан в Сибири и производила 350 тонн в сутки. Начальник промыслового отряда Владислав Ирбэ описывал этот момент теми словами, какими говорят о военной победе или великом географическом открытии. И у него были все основания говорить именно так: в Тюменской области нашли месторождение, в существование которого просто не верили.

Один из первооткрывателей сибирской нефти — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР, буровой мастер Шаимской нефтеразведочной экспедиции Семён Никитич Урусов. Фото © ТАСС / Иван Сапожков

Споры закончились: стало ясно, что нефть в Западной Сибири не просто есть — геологи присутствуют при создании новой опоры для всей промышленности СССР. Теперь они уже более-менее представляли, где искать, чтобы найти нечто грандиозное, и весной 1961 года вскрывают Мегионское месторождение — одно из крупнейших и по сей день.

Нефть из очередной скважины Мегионской нефтеразведочной экспедиции, 1976 год. Фото © ТАСС / Иван Сапожков

То, что началось дальше, один из журналистов назвал "охотой на слонов" — крупные месторождения нефти и газа пошли каскадом. В 1965 году геологи вытащили главный приз — Самотлор, месторождение из первой десятки в мире, первый фонтан — тысяча тонн за сутки.

Подвиги геологов

Западная Сибирь — не самое уютное место для жизни. Климат жёсткий, многие места девственные, просто первобытные, ближайшее жильё могло быть в сотнях километров от скважины. Добраться до места работы чаще всего оказывалось испытанием. Строить что угодно среди болот и вечной мерзлоты — сложнейшая задача, жить и работать там — подвиг. Так что неудивительно, что нефтяников чествовали почти как космонавтов.





Фактически за брежневское время в Сибири построили целую страну с городами, промышленностью, инфраструктурой — всем необходимым.

Это была тяжко добытая, но безусловная победа над природой и обстоятельствами. Но в наше время мало кто догадывается, каким движением по краю была разработка нефтяных месторождений Сибири. Упорство и находчивость буквально считаных людей оказались решающими для создания промышленного комплекса, который до наших дней составляет хребет экономики России.

Авторы Евгений Норин