6 марта, 09:10

Иран намерен нарастить масштаб ударов по позициям США и Израиля в ближайшие дни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /amine chakour

В ближайшие дни Иран усилит удары по позициям Израиля и США, они станут мощнее и чаще. Данное заявление сделал представитель центрального штаба войск ПВО «Хатам-оль-Анбия», передаёт агентство Tasnim.

«В ближайшие дни атаки Ирана по позициям врагов станут более интенсивными и масштабными», — говорится в сообщении.

В Иране также отчитались о проведённых операциях: под удар попали авиабаза Рамат Давид и радиолокационный объект на базе Мерон в Израиле. Кроме того, были атакованы штаб США в Эрбиле (Ирак) и американская база в Кувейте.

Ранее сообщалось, что иранским вооружённым формированиям удалось уничтожить несколько радаров раннего предупреждения и комплексов THAAD на территории Иордании, Катара и ОАЭ. В Иордании удар пришёлся по авиабазе Муваффак-Салти, где с середины февраля была развёрнута батарея THAAD. Ракета поразила мобильный радар AN/TPY-2, который контролировал воздушное пространство на дальности более 800 километров от иранской границы.

Юлия Сафиулина
