6 марта, 01:56

Иран уничтожил несколько радиолокационных баз США на Ближнем Востоке

Обложка © X / OSINTdefender

Новые спутниковые снимки показали, что вооружённые формирования Ирана смогли уничтожить несколько радаров раннего обнаружения и комплексов THAAD в Иордании, Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает CNN.

Месторасположение уничтоженного радара раннего обнаружения. Фото © X / OSINTdefender

В Иордании ракета поразила ПВО THAAD на авиабазе Муваффак-Салти, уничтожив или серьёзно повредив прицепы мобильного радара AN/TPY-2. Батарея находилась на базе с середины февраля и контролировала воздушное пространство на расстоянии более 800 километров от Ирана. В Объединённых Арабских Эмиратах повреждения зафиксированы на базах в Рувайсе и Садере. Были разрушены ангары и здания с радиолокационным оборудованием, однако степень поражения самих систем пока не уточнена.

Эксперты отмечают, что потеря радара снижает эффективность THAAD, хотя система остаётся частично функциональной. Радар AN/TPY-2 является ключевым элементом перехвата баллистических ракет и требует значительных затрат времени и ресурсов для замены.

Кроме того, удары затронули оборудование для связи и разведки на нескольких американских объектах, а в Катаре пострадала система раннего предупреждения американского производства. Представители Пентагона отказались комментировать состояние объектов.

Ранее Иран продемонстрировал видео применения баллистических ракет средней дальности «Хорремшехр-4». На кадрах показан запуск двух ракет в тёмное время суток. Эта модификация была впервые представлена в 2023 году. Она стала одной из новейших разработок в семействе ракет «Хорремшехр». По оценкам экспертов, дальность полёта изделия составляет около 2000 километров. Ракета оснащена боевой частью массой до 1,5 тонны.

    avatar