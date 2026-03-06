Владимир Путин
6 марта, 00:49

Палата представителей США отвергла резолюцию о запрете действий ВС против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Traci L. Clever

Палата представителей Конгресса США отвергла резолюцию, которая должна была остановить военную операцию США против Ирана. Документ набрал 212 голосов «за» и 219 «против». Среди республиканцев поддержку оказали двое, а четыре демократа голосовали против.

Резолюция предусматривала восстановление полномочий Конгресса по одобрению военных операций, закреплённых Конституцией. Противники обвинили демократов в том, что инициатива связана исключительно с оппозицией к американскому лидеру Дональду Трампу и «повышает угрозу для граждан».

А ранее попытка ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в Иране провалилась в Сенате США. В ходе процедурного голосования 47 сенаторов высказались «за», 53 — «против». Для вынесения инициативы на полноценное рассмотрение требовалось большинство голосов, однако проект так и не набрал необходимой поддержки.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

