Axios: Венесуэла поставит в США до тонны золота

Венесуэла направит в США от 650 до 1000 килограммов золота. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники и условия контракта.

Согласно договорённостям, государственная компания Minerven обязуется поставить драгоценный металл трейдеру Trafigura, который затем передаст слитки на американские аффинажные заводы. Конечное содержание золота в них должно составлять не менее 98%.

Сделка была заключена ещё 2 марта, однако официально о ней не объявлялось. По данным издания, содействие в её оформлении оказал министр внутренних дел США Даг Бергам, находящийся с визитом в Каракасе.

Источники в Правительстве США назвали соглашение выгодным для Венесуэлы, где в последние годы процветала коррупция и чёрный рынок золота. В то же время отмечается, что раньше часть венесуэльского золота отправлялась в Турцию и Иран, а теперь ресурс будет поступать напрямую в Соединённые Штаты.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о поставке в США более 80 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы. Выступая в Конгрессе, он назвал Каракас «новым другом и партнёром» Вашингтона. По словам американского лидера, сотрудничество с Венесуэлой выходит на принципиально новый уровень.