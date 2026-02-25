Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 03:03

Трамп рассказал, сколько нефти США получили от «нового друга» Америки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. Выступая в Конгрессе, он назвал Каракас «новым другом и партнёром» Америки.

«Мы только что получили от нашего нового друга и партнёра, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти», — сказал американский лидер.

МИД России призвал США немедленно освободить Мадуро и его жену
МИД России призвал США немедленно освободить Мадуро и его жену

Напомним, что легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены на территорию США. По официальным данным Каракаса, в результате тех событий погибли около ста человек. По информации СМИ, в ходе операции применялось секретное оружие. После этого Вашингтон получил контроль над нефтяным сектором страны. Трамп объявил о подготовке сделки, согласно которой Индия начнёт закупать нефть у Венесуэлы вместо Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar