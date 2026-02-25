Трамп рассказал, сколько нефти США получили от «нового друга» Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты получили от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. Выступая в Конгрессе, он назвал Каракас «новым другом и партнёром» Америки.

«Мы только что получили от нашего нового друга и партнёра, Венесуэлы, более 80 миллионов баррелей нефти», — сказал американский лидер.