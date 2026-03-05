В Иране показали видео запуска ракет «Хорремшехр-4», бьющих на 4000 км

Иран продемонстрировал видео применения баллистических ракет средней дальности «Хорремшехр-4». На кадрах показан запуск двух ракет в тёмное время суток. Об этом пишет Аsriran.

Запуск ракет «Хорремшехр-4». Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / العربي الجديد

Эта модификация была впервые представлена в 2023 году. Она стала одной из новейших разработок в семействе ракет «Хорремшехр». По оценкам экспертов, дальность полёта изделия составляет около 2000 километров. Ракета оснащена боевой частью массой до 1,5 тонны.

В конструкции используется современный двигатель с топливом длительного хранения. Благодаря этому ракета может долго находиться в готовности к запуску. Также отмечается, что навигационная система позволяет корректировать курс уже за пределами атмосферы. Это повышает точность и эффективность применения.

