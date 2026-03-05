В Иране назвали неизбежным наземное вторжение США и пообещали Штатам катастрофу

В Тегеране считают наземное вторжение США неизбежным. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

«Мы ждём их, потому что уверены, что сможем противостоять», — сказал министр в интерьвю NBC.

Аракчи считает, что США ждёт катастрофа. Также он подчеркнул, что Иран отвергает любые переговоры со Штатами и не просит о прекращении огня.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала следствием провала многомесячных непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной программе. 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам и военной инфраструктуре, а также по ключевым фигурам военного и политического руководства Ирана. В ответ Тегеран задействовал стратегические ракетные запасы и беспилотники для ударов по силам коалиции, что привело к полномасштабным боевым действиям в акватории Персидского залива.